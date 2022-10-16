Silivri Meclisi bütçe için bir araya geliyor
Silivri Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Meclis Toplantısının 3. Birleşiminin 1. Oturumu, 18 Ekim 2022 Salı günü 10.30'da gerçekleştirilecek.
Silivri Belediye Meclisi'nin 18.10.2022 Salı tarihine rastlayan Ekim Ayı Toplantısının 3. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddesi şu şekilde;
G Ü N D E M :
1 - 2023 Mali yılı performans programı ve bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.