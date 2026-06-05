Silivri Meclisi'nde 4 Madde Karara Bağlandı!

Silivri Belediye Meclisi 2026 yılı Haziran ayı toplantısının birinci birleşimi ikinci oturumu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlardan gelen dört gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İmar Planı Değişikliği Kabul Edildi

Toplantının ilk gündem maddesinde, Alibey Mahallesi'nde bulunan 5737 ada 41 ve 42 parseller ile batısındaki tescil harici alanı kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporu görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından söz konusu rapor oy birliğiyle kabul edildi.



Boğluca Deresi Plan Notları Görüşüldü

Mecliste ayrıca Silivri Merkez Uygulama İmar Planı ile 20 Eylül 2022 tarihli Silivri Merkez Boğluca Deresi Taşkın Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarına ilişkin düzenlemeler de ele alındı. İlgili komisyon raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Sosyal Yardım Esasları Onaylandı

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün sosyal yardım usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan komisyon raporu da meclis gündeminde yer aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda rapor oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe alınması yönünde karar verildi.



Cüneyt Arkın İsmi Bir Parkta Yaşatılacak

Toplantının dikkat çeken maddelerinden biri de ilçedeki bir parka Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın'ın adının verilmesine ilişkin İsim Tespit Komisyonu raporu oldu. Söz konusu öneri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Haziran ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda görüşülen tüm gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edilmesi dikkat çekti. Silivri Belediye Meclisi, alınan kararlarla imar, sosyal hizmetler ve kent hafızasına yönelik önemli adımlara onay vermiş oldu.