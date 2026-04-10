Silivri Meclisi'nde CHP'den Faaliyet Raporuna Destek Mesajı

Silivri Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda, 2025 yılı faaliyet raporu görüşmeleri kapsamında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Önder Çolak, yapılan çalışmalar dolayısıyla Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere tüm belediye yönetimine teşekkür etti.

“Ortak emeğe teşekkür” vurgusu

Konuşmasına meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları selamlayarak başlayan Çolak, faaliyet raporunun detaylı bir şekilde sunulduğunu belirtti. CHP Grubu adına söz aldığını ifade eden Çolak, “Başta belediye başkanımız olmak üzere başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, Silivri Belediyesi’nin tüm çalışanlarına, muhtarlarımıza ve sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Çolak ayrıca, yerel yönetim süreçlerine katkı sağlayan vatandaşların rolüne dikkat çekerek, “Bu kentin derdiyle dertlenen, talebiyle, eleştirisiyle ve desteğiyle sürece katkı sunan tüm Silivrili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Belediyecilik halkla birlikte yapılır”

Konuşmasında yerel yönetim anlayışına da değinen Çolak, belediyeciliğin yalnızca kurum içinde değil, halkla birlikte yürütülen bir süreç olduğunu vurguladı. “Belediyecilik sadece belediye binasında yapılmaz. Halkla birlikte, halk için ve halktan kopmadan yapılır” diyen Çolak, sosyal belediyecilik anlayışının önemine işaret etti.

Sosyal belediyecilik vurgusu öne çıktı

2025 yılı boyunca yürütülen hizmetlerin sosyal belediyecilik anlayışıyla şekillendiğini belirten Çolak, bu yaklaşımın Silivri’de güçlenmesine katkı sunulduğunu ifade etti. Dayanışma ve halk odaklı yönetim anlayışının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Çolak, “Birlik ve dayanışma devam ettikçe Silivri’nin yarınları daha güzel olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının sonunda 2025 yılı faaliyet raporunun Silivri’ye hayırlı olmasını dileyen Çolak, CHP Grubu adına meclisi saygıyla selamladı.