Silivri Meclisi'nde Dikkat Çeken Çıkış: 'Bu Böyle Devam Edemez'

AK Parti Grup Sözcüsü Salim Çavdar, Silivri Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında yaptığı kapsamlı konuşmada belediyeye yönelik yürütülen adli sürecin hizmetleri aksatmaması gerektiğini belirterek, kaçak yapılaşmadan kentsel dönüşüme, Selimpaşa Sahili'ndeki çalışmalardan Dream of Silivri Sitesi'nin iskan sorununa kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Özel günleri kutladı, geçmiş olsun dileklerini iletti

Silivri Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci birleşiminde AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Salim Çavdar, konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı'nın sağlık problemi nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Yerel basın mensuplarından Ahmet Ermiş'e de geçirdiği operasyon nedeniyle acil şifalar dileyen Çavdar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü de anan Çavdar, "Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya gösteren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Silivri'de meydana gelen yangınlardan zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çavdar, yangın söndürme çalışmalarına katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti. AK Parti Silivri Teşkilatı'nın kurucularından merhume Müzeyyen Aygün'e Allah'tan rahmet dileyen Çavdar, yeniden Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Nursel Erel ve yönetimini de tebrik etti.

İlçeyi başarıyla temsil eden sporcuları da tek tek kutlayan Çavdar, AK Parti Grubu olarak sporcuların ödüllendirilmesi yönündeki öneriyi desteklediklerini ifade etti.

"Hukuki süreç hizmetlerin aksamasına gerekçe olmamalı"

Konuşmasının önemli bölümünü Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturmaya ayıran Çavdar, AK Parti'nin seçimle göreve gelen belediye başkanlarının görev süresini tamamlamasından yana olduğunu söyledi.

Çavdar, "Ancak hukuk devleti olmanın gereği olarak adli makamlar tarafından yürütülen süreçlere hepimizin saygı göstermesi gerekir. Bize düşen, yargının yerine geçmek ya da peşin hüküm vermek değildir. Gerçek neyse ilgili makamlar tarafından ortaya çıkarılacaktır. Asıl önemli olan bu hukuki sürecin Silivri'de hizmetlerin aksamasına gerekçe yapılmaması ve belediye yönetiminde herhangi bir otorite boşluğu oluşmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Selimpaşa Sahili'ndeki çalışmalara dikkat çekti

26 Şubat 2026 tarihinde Selimpaşa Sahili için yapılan düzenleme açıklamasını hatırlatan Çavdar, aradan geçen dört aylık sürenin ardından çalışmaların yaz sezonunun ortasında başladığını belirtti.

Çalışmaların devam ettiği bölgede oluşan toz, gürültü ve şantiye ortamının hem vatandaşları hem de esnafı olumsuz etkilediğini dile getiren Çavdar, çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Büyükçavuşlu'daki kaçak döküm alanını gündeme taşıdı

Büyükçavuşlu Mahallesi'nde mezarlık yakınlarında oluşan geniş çaplı kaçak döküm alanına dikkat çeken Çavdar, bölgede evsel atık ve hafriyat yığınlarının çevre sorunu oluşturduğunu söyledi.

İlgili kurumların koordinasyon içinde hareket ederek soruna acilen müdahale etmesi gerektiğini belirten Çavdar, aksi halde çevre kirliliğinin daha da büyüyeceğini ifade etti.

"Kaçak yapılaşmaya göz yumulmamalı"

İlçenin farklı bölgelerinde kaçak yapılaşmanın arttığını savunan Çavdar, özellikle kamu otoritesinin zayıf görüldüğü dönemlerde fırsatçılık yapıldığını ileri sürdü.

E-5 Karayolu kenarında yapımı devam eden bir işletme ile Mimar Sinan Mahallesi ve Yeni Mahalle'deki bazı yapılaşmaları örnek gösteren Çavdar, belediyenin kaçak yapıların tamamlanmasını beklemek yerine inşaat aşamasında müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

"Önemli olan yıkım kararı almak değil, kaçak yapının hiç yapılmasına izin vermemektir." diyen Çavdar, belediyenin denetim mekanizmasını daha etkin kullanması gerektiğini kaydetti.

Kentsel dönüşüm eleştirisi

Silivri'nin depreme karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çavdar, son iki buçuk yılda kentsel dönüşüm konusunda somut ilerleme sağlanamadığını öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin müktesep haklara ilişkin aldığı kararların Silivri'de uygulanmadığını savunan Çavdar, vatandaşların imar uygulamalarında mağdur edildiğini söyledi.

6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm projelerinde alınmaması gereken bazı harçların Silivri Belediyesi tarafından talep edildiğini ileri süren Çavdar, bunun hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Otopark harçları konusunda çağrı

Yeni yapılan binalarda uygulanan otopark harçları konusunda da konuşan Çavdar, İstanbul'daki birçok belediyede vatandaşlardan harcın yalnızca yüzde 25'inin tahsil edildiğini, kalan kısmın ise belediye otopark alanı oluşturduğu takdirde alındığını söyledi.

Silivri Belediyesi'nin ise harcın tamamını tahsil ettiğini belirten Çavdar, bu uygulamanın gözden geçirilmesini istedi.

Dream of Silivri için çözüm önerisini açıkladı

Yeni Mahalle'de bulunan yaklaşık 500 daire ve 40 ticari alandan oluşan Dream of Silivri Sitesi'nin yıllardır devam eden iskan sorununa da değinen Çavdar, yaşanan sürecin geçmişten gelen imar uygulamalarından kaynaklandığını savundu.

Sorunun çözümü için emsal transferi modelini öneren Çavdar, sahilde kamulaştırılması planlanan riskli yapıların emsal haklarının siteye aktarılmasıyla hem iskan probleminin çözülebileceğini hem de Silivri sahilinde geniş bir yeşil alan oluşturulabileceğini söyledi.

Bu yöntemle belediyenin kamulaştırma maliyetinden kurtulacağını, deprem riski taşıyan yapıların ortadan kaldırılacağını ve site sakinlerinin mağduriyetinin giderileceğini ifade etti.

Çeltik'teki sosyal tesis için inceleme istedi

Silivri Çeltik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesisin plan ve ruhsat süreçlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavdar, tesisin bulunduğu alanın plan durumu nedeniyle hukuki açıdan incelenmesi gerektiğini savundu.

Yapının ruhsat, iskan ve yapı denetim süreçlerinin açıklığa kavuşturulmasının önem taşıdığını belirten Çavdar, kamu kaynaklarının kullanımında tüm işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

"Silivri'nin sorunlarının çözümü için desteğe hazırız"

Konuşmasının sonunda Belediye Başkan Vekili Yalçın'a yeni görevinde başarılar dileyen AK Parti Grup Sözcüsü Salim Çavdar, belediyenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü noktasında yapıcı her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çavdar, "Önce belediye olarak biz kurallara uymalıyız, ardından vatandaşlardan aynı hassasiyeti beklemeliyiz. Silivri'nin hak ettiği hizmetlere kavuşması için üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.