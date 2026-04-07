Silivri Meclisi'nde dikkat çeken konuşma: Çınar Bebek için çağrı

Konuşmasında 23 Nisan’ın milli irade simgesi olduğunu vurgulayan Yazıcı, sosyal belediyecilikte AK Parti’nin rolünü ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını dile getirdi.

Yazıcı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutlayarak kapsayıcılık ve Roman kültürünün tanıtımına dikkat çekti.

Silivri Belediye Meclisi’nde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, konuşmasına meclis üyeleri, basın mensupları ve katılımcıları selamlayarak başladı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne değinen Yazıcı, otizmli bireylerin hayatın her alanında daha güçlü yer almasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek kapsayıcılık çağrısında bulundu.

Toplumsal günlere dikkat çekti

Avukatlar Günü ile 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutlayan Yazıcı, Roman vatandaşların Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Roman kültürünün Silivri’nin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Yazıcı, belediyeyi bu alanda çalışma yapmaya davet etti.

23 Nisan ve milli irade vurgusu

23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, millet iradesinin simgesi olduğunu ifade eden Yazıcı, yerel meclislerin bu anlayışı yaşatması gerektiğini söyledi. Belediye meclislerinin vatandaşın günlük hayatına doğrudan etki ettiğini belirten Yazıcı, katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının önemine dikkat çekti.

Sosyal belediyecilik tartışması

Sosyal politikalar üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, sosyal belediyecilikte AK Parti’nin önemli rol oynadığını ifade etti. Yerel yönetimlerin kendi sorumluluk alanlarına odaklanması gerektiğini belirten Yazıcı, Silivri Belediyesi’nin faaliyetlerinin kamuoyunca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çınar Bebek için destek çağrısı

Konuşmasının sonunda SMA hastası 6 aylık Çınar Kaya için destek çağrısı yapan Yazıcı, meclis üyelerini huzur haklarını bağışlamaya davet etti. Silivri halkına da seslenen Yazıcı, ilçenin dayanışma ruhuyla bu sürece katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.