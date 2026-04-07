Silivri Meclisi'nde Harun Çelik'ten gündem dışı dikkat çeken çıkış

AK Parti Grubu adına konuşan Belediye Meclis Üyesi Harun Çelik, Silivri Belediye Meclisi’nde yaptığı gündem dışı konuşmada, ilçede yaşam kalitesi, şehircilik ve kamu hizmetlerine ilişkin önemli başlıklara dikkat çekti.

Gölet Park’taki mescit sorunu gündemde

Çelik, özellikle ailelerin yoğun olarak kullandığı Gölet Park’ta mescidin kapalı tutulmasının vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. Mescidin gün içinde açık tutulması ya da daha pratik bir sistemle hizmet vermesi gerektiğini ifade eden Çelik, “Bu sorun basit bir düzenlemeyle çözülebilir” dedi.

İmar süreçlerindeki aksaklıklar eleştirildi

İmar Müdürlüğü’nde yaşanan personel eksikliği ve sistemsel sorunlara da değinen Çelik, ruhsat ve onay süreçlerinin ciddi şekilde uzadığını vurguladı. Bu durumun yatırımcıyı ve müteahhitleri olumsuz etkilediğini belirten Çelik, süreçlerin dijitalleşmesi, kadroların güçlendirilmesi ve performans odaklı sistemlerin kurulması gerektiğini ifade etti.

Plan revizyonlarında gecikme tepkisi

Selimpaşa, Kavaklı ve Ortaköy mahallelerini ilgilendiren plan revizyonlarının geciktiğini dile getiren Çelik, vatandaşların uzun süredir imar durumu alamadığını söyledi. Sürecin şeffaf ve katılımcı şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Ulaşım ve güvenlik uyarısı

D-100 Karayolu’nda devam eden çalışmalar kapsamında bağlantı yollarında kot farkları oluştuğunu belirten Çelik, bu durumun trafik güvenliğini riske attığını ifade ederek, gerekli teknik düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Kaçak döküm için denetim çağrısı

Çelik, kaçak hafriyat dökümlerinin hem çevreye zarar verdiğini hem de esnafı haksız rekabete maruz bıraktığını belirterek, denetimlerin artırılması ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda daha yaşanabilir, adil ve planlı bir Silivri hedefini işaret eden Çelik, dile getirilen konuların takipçisi olacaklarını ifade etti.