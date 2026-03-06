Silivri Meclisi'nde Mart oturumu tamamlandı

Silivri Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Mart ayı toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda hem idari düzenlemeler hem de ilçenin geleceğini ilgilendiren planlama başlıkları görüşülerek karara bağlandı.

Gümüşyaka’daki iki parka isim verildi

Toplantının dikkat çeken ilk kararlarından biri, Gümüşyaka Mahallesi’ndeki isimsiz iki parkın adlandırılması oldu. Meclis kararıyla Tutum Sokak’taki park alanına Hüseyin Güçlü Parkı, Sarayburnu Caddesi-Ergüven Sokak’taki park alanına ise Mazlum Yavuz Parkı ismi verildi. Karar, ilçenin yerel hafızasına ve mahalle tarihine vefa örneği olarak değerlendirildi.

Otopark tarifesi tartışıldı, karar oy birliğiyle geçti

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri, belediye ana binası arkasındaki 300 araç kapasiteli katlı otoparka ilişkin ücret düzenlemesi oldu. Buna göre belediye personeli, ruhsatta kendi adına ya da birinci derece yakını adına kayıtlı bir araç için aylık 1.500 TL abonman ücreti ödeyerek otoparktan yararlanabilecek.

Madde görüşülürken hukuki uygunluk ve kamu zararı ihtimali üzerine mecliste tartışma yaşandı. Bazı üyeler, düzenlemenin yöntemine ilişkin çekincelerini dile getirirken, komisyon ve hukuk cephesi emsal kararları işaret ederek uygulamanın hukuka aykırı olmadığı yönünde görüş bildirdi. Tartışmaların ardından madde oy birliğiyle kabul edildi.

Sokak hayvanları için üniversite iş birliği

Meclis, sokak hayvanlarının veteriner sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü ile iş birliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na yetki verdi. Karar, hayvan sağlığı hizmetlerinin kurumsal zeminde güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçti.

Yeni Mahalle planı yeniden değerlendirilecek

Toplantının en kapsamlı değerlendirmelerinden biri ise Yeni Mahalle 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı üzerinde yapıldı. Özellikle daha önce şehir parkı olarak planlanan yaklaşık 113 hektarlık alanın yeni planlarda farklı kullanıma açılmasına ilişkin çekinceler dile getirildi.

Meclis üyeleri, bölgenin geleceği açısından kararın daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda plan teklifinin yeniden ele alınması ve bir sonraki meclise kadar komisyonda incelenmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

Üniversite protokolleri ve yönetmelik revizeleri kabul edildi

Oturumda ayrıca İstanbul Rumeli Üniversitesi ile kurumsal iş birliği ve çözüm ortaklığı protokolü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile eğitim, kurs ve seminer iş birliği protokolü için belediye başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bunun yanı sıra Rehberlik ve Teftiş Kurulu, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliklerinde yapılan revizeler de meclisten geçti.

Gazitepe’ye köy konağı yapılacak

Toplantının son bölümünde, Gazitepe Mahallesi’nde belediye mülkiyetindeki parsel üzerine şartlı bağış yoluyla köy konağı yapılmasına ilişkin teklif kabul edildi. Yapıya “Cihangir İlhan Karahan Köy Konağı” ismi verilmesi kararlaştırıldı. Projenin muhtarlık birimi, sağlık odası ve sosyal kullanım alanlarını içereceği ifade edildi.