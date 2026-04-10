Silivri Meclisi'nde Sert Eleştiri: MHP'den Faaliyet Raporuna Ret

Silivri Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda 2025 yılı faaliyet raporu görüşmeleri, siyasi tartışmalara sahne oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubu adına konuşan Sultan Aşkın, belediye yönetiminin performansını hem mali hem de idari açıdan eleştirerek rapora olumsuz oy vereceklerini açıkladı.

“Faaliyet Değil, Algı Raporu”

Konuşmasına meclis üyeleri, muhtarlar ve kamuoyunu selamlayarak başlayan Aşkın, sunulan faaliyet raporunun gerçek hizmetleri yansıtmadığını savundu. Raporun içerik açısından yetersiz olduğunu belirten Aşkın, “Bir yıllık faaliyet küçük bir ajandaya sığacak düzeydeyken, sayfalarca rapor hazırlanmış. Bu durum kağıt israfının yanı sıra algı oluşturma çabasıdır” ifadelerini kullandı.

“Geçmişi Suçlamak Doğru Değil”

Belediye Başkanı’nın konuşmasında önceki dönemleri eleştirmesine tepki gösteren Aşkın, son 30 yılda görev yapan belediye başkanlarının hedef alındığını belirterek, “Geçmişi suçlayarak bugünkü eksiklikler örtülemez. Bu yaklaşım doğru değildir” dedi.

Mali Durum Eleştirisi: “Rekor Bütçe Açığı”

Aşkın, belediyenin mali yapısına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. 2025 yılında gider gerçekleşme oranının %93,38, gelir gerçekleşme oranının ise %64,07 seviyesinde kaldığını belirten Aşkın, yaklaşık 1,17 milyar TL bütçe açığı oluştuğunu ifade etti. Bu durumun belediye tarihinde önemli bir kırılma olduğunu dile getirdi.

İcra Takipleri ve Faiz Yükü Gündemde

Belediyeye yönelik icra takiplerinin arttığını belirten Aşkın, 86 dosyanın icraya konu olduğunu, bu durumun esnaf ve müteahhit güvenini zedelediğini söyledi. Geciken ödemeler nedeniyle faiz ve vekalet ücretlerinin bütçeye ek yük getirdiğini vurguladı.

Personel ve Liyakat Tartışması

Belediyede personel artışına da değinen Aşkın, göreve geldikten sonra 300’ün üzerinde personel alındığını ifade ederek, liyakat ve planlama eksikliğine dikkat çekti. Ayrıca fazla mesai ödemeleriyle ilgili denetim mekanizmalarının yetersiz olduğunu savundu.

“Yatırım Bütçeleri Kullanılmıyor”

Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinin yalnızca %57’sinin kullanıldığını belirten Aşkın, altyapı ve yol yatırımlarının yetersiz kaldığını söyledi. Kentsel dönüşüm bütçesinin de %28 seviyesinde kaldığını dile getiren Aşkın, deprem gerçeği karşısında bu durumun ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Sosyal Hizmetler ve Tarım Eleştirisi

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin düşük kaldığını ve ayrılan kaynağın tamamının kullanılmadığını belirten Aşkın, “Vicdan belediyeciliği söylemi ile uygulamalar örtüşmüyor” dedi. Tarımsal hizmetler alanında da bütçe kullanım oranının düşüklüğüne dikkat çekti.

“Silivri Hizmetten Uzaklaşıyor”

Konuşmasının sonunda belediyenin genel gidişatını “çok yönlü zayıflama” olarak tanımlayan Aşkın, “Silivri Belediyesi mali, idari ve hizmet açısından geriye gitmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

MHP grubu adına sözlerini tamamlayan Sultan Aşkın, 2025 yılı faaliyet raporuna olumsuz oy vereceklerini açıklayarak meclisi selamladı.