'Silivri Meclisi'nde Sert Eleştiriler: '710 Binadan Sadece 12'si Tarandı!''

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, konuşmasında özellikle asfalt çalışmaları, Gençlik ve Kültür Merkezi’nin tamamlanmaması, araç kiralama şirketine olan yaklaşık 90 milyon TL borç nedeniyle başlatılan icra takibi, engelli vatandaşların erişim sorunları ve deprem riskine karşı alınan yetersiz önlemleri gündeme taşıdı.

Aşkın, İBB’nin Silivri’de 710 bina için deprem risk analizi istediğini, buna karşılık belediyenin sadece 12 binada tarama yaptığını söyleyerek “Kentsel dönüşümle ilgili bir arpa boyu yol alınamamış” ifadelerini kullandı. Eski sanayi bölgesindeki üst geçit asansörlerinin hâlâ çalışmadığını hatırlatan Aşkın, “Engelli vatandaşlarımız hâlâ bu üst geçidi kullanamıyor” dedi.

Yıkılan yapılardan Ali Bey Camii, Gazitepe Camii, Maliye Lojmanları ve Gazitepe Muhtarlığı için yeni proje görmediklerini belirten Aşkın, vatandaşlardan otopark ücreti konusunda yoğun şikâyet geldiğini söyledi. Belediye çalışanlarının ödenmeyen iki ikramiyesi için net bir tarih beklediklerini de dile getirdi.

Sözlerinin sonunda 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü kutlayan Aşkın; Sarıkamış şehitleri, Namık Kemal, Hüseyin Nihal Atsız ve Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle andı, 2026 yılının huzur getirmesi temennisinde bulundu.