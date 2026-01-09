'Silivri Meclisi'nden Net Mesaj: Devletimizin Onuru Siyaset Üstüdür'

Silivri Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Ocak Ayı II. Birleşiminde konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan, Yunanistan kaynaklı bir gazetecinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı hedef alan “seviye ve sınır tanımayan” paylaşımına sert ifadelerle karşılık verdi.

“Türkiye’nin makamlarına uzanan her sözün karşısında tek yürek oluruz”

Konuşmasına son günlerde yaşanan tartışmalara değinerek başlayan Başkan Balcıoğlu, içerideki siyasi rekabetin demokrasi gereği olduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun temsil makamları söz konusu olduğunda tüm siyasi ayrılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı.

Balçıoğlu, “Siyasetçiler olarak farklı düşünebiliriz, eleştirebiliriz; bu işin doğasıdır. Ancak mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise bütün pencereler kapanır, tek bir kalenin surları gibi dururuz.” ifadelerini kullandı.

“Bu hadsizliğe verilecek cevap parti değil memleket meselesidir”

Başkan Balcıoğlu, komşu ülkeden bir gazetecinin yapay zeka kullanarak Cumhurbaşkanı’nı hedef alan paylaşımının, yalnızca provokasyon amacı taşıdığını belirterek şu sözlere yer verdi:

“Birileri akıllarınca ülkemize parmak sallamaya kalkıyor. Bu hadsizliğe verilecek cevap bir parti meselesi değil, bir memleket meselesidir.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçen günlerde yaptığı tarihi çıkışı hatırlatan Balcıoğlu, meclis kürsüsünden Özel’in sözlerini tekrar ederek tepkisini şu şekilde dile getirdi:

“Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önünden bir vatandaşımızı alıp da götürmeye cesareti olan varsa, hodri meydan! O kadar değil.”

“Devletimizin onuru kırmızı çizgimizdir”

Balcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının milletin iradesini temsil ettiğini ve hiçbir dış gücün, hiçbir sosyal medya manipülasyonunun Türkiye’ye istikamet çizemeyeceğini ifade etti.

“Silivri’den, bu değerli meclisten bir kez daha söylüyorum: Devletimizin ve milletimizin onuru, siyaset üstü kırmızı çizgimizdir. Bu kadar açık, bu kadar nettir.” diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu’nun sözleri meclis salonunda dikkatle dinlenirken, konuşma kamuoyunda da yankı uyandırdı.