Silivri Meclisinde MHP'den Yönetim Eleştirisi

Silivri Belediyesi 2026 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nın I. Birleşimi’nde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, mevcut yönetimin iki yıllık icraatlarını eleştirdi. 31 Mart seçimlerinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Aşkın, bu sürede hizmetten çok söylem üretildiğini savundu.

“Slogan belediyeciliği zirve yaptı”

Silivri’deki tabloyu görmek için faaliyet raporuna dahi gerek olmadığını ifade eden Aşkın, “İlçede kısa bir tur atmak yeterli. İki yıl reklam, slogan ve afişlerle geçti” dedi.

Mali yapı ve icra süreçleri gündemde

Belediyenin mali açıdan itibar kaybı yaşadığını ileri süren Aşkın, esnaf ve müteahhitlerin alacaklarını icra yoluyla tahsil etmek zorunda kaldığını belirtti. Denetim komisyonu çalışmalarına da değinen Aşkın, mal ve hizmet alımlarında piyasa değerlerinin üzerinde maliyet oluştuğunu, vadeli işlemlerde ek yüklerin bütçeyi zorladığını söyledi.

“Personel alacağını bekliyor”

Belediye çalışanlarının ikramiyelerinin ödenemediğini dile getiren Aşkın, “Personelin alacağını ödeyemeyen bir yönetimin iddialı söylemleri gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.

Seçim vaatleri tartışma konusu

Seçim sürecinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini savunan Aşkın, özellikle imar planları konusunda vatandaşın beklentilerinin karşılanmadığını dile getirdi.

Faaliyet raporu Cuma günü görüşülecek

Faaliyet raporunun detaylı şekilde ele alınacağı toplantının Cuma günü yapılmasının planlandığını belirten Aşkın, Silivri’nin kazanım ve kayıplarının bu oturumda değerlendirileceğini ifade etti.

Nisan ayındaki önemli günlere vurgu

Konuşmasının sonunda Otizm Farkındalık Günü, Avukatlar Günü, Mimar Sinan’ı Anma Günü ve Dünya Romanlar Günü’nü kutlayan Aşkın, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. 23 Nisan’ın önemine dikkat çekerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Aşkın, Alparslan Türkeş’i de rahmetle yad etti.