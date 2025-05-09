Silivri Mektebim Koleji, 3. Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nda Yerini Aldı

İyi Bir Eğitim Platformu tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde eğitim dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Eğitimin geleceğine dair yenilikçi fikirlerin, başarılı uygulamaların ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerin paylaşıldığı sempozyumda, Silivri Mektebim Koleji de aktif olarak yer aldı.

Silivri Mektebim Koleji, eğitime olan katkısını bir kez daha gözler önüne sererken, sempozyumda yer almaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Etkinlik boyunca pek çok konuşmacı, eğitimde sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve geleceğin eğitim modelleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’ın da katılım gösterdiği organizasyonda, Silivri Mektebim Koleji yetkilileri, destekleri için kendisine teşekkürlerini iletti.

Sempozyumun ev sahipliğini üstlenen ve eğitime gönül vermiş bir platform olarak adından söz ettiren İyi Bir Eğitim Platformu’nun kurucusu Sayın Ümit Kalko başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür eden okul yetkilileri, “Birlikten doğan güce ve daha iyi bir eğitimin mümkün olduğuna bir kez daha tanıklık ettik” ifadelerine yer verdi.

Silivri Mektebim Koleji, nitelikli eğitim anlayışıyla yoluna kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

