Silivri Mektebim Koleji Kurucusu Emre Kart SİAD Üyesi Oldu
Bünyesinde Beykent Mektebim Koleji, Pelican Hill Mektebim Anaokulu, Silivri Mektebim Koleji, Çorlu Mektebim Koleji, Armada Mektebim Anaokulu ve Tekirdağ Mektebim Koleji'nin bulunduğu Batı Marmara Mektebim Okulları Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Emre Kart, Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) üyesi oldu.
22 Kasım akşamı Ramada Wyndham Silivri Otel’de SİAD tarafından düzenlenen yemekli söyleşi ve katılım toplantısında SİAD ailesine katılım beratını ve SİAD rozetini SİAD Başkanı Hakan Kocabaş’tan alan Emre Kart “Dernek ve Silivri için uzmanı olduğumuz eğitim alanında fikirler geliştirmek ve projeler üretmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Gecede Silivri’nin iş insanları bir araya gelirken düzenlenen söyleşiler ve gazeteci Metehan Demir’in konuşmasının ardından SİAD’a yeni katılan iş insanlarına Katılım Beratları takdim edildi. Yemek sonrasında SİAD üyelerinin aile fotoğrafı çekilmesiyle birlikte toplantı sona erdi.