Silivri Mektebim Koleji'nde 'Ailem Kampüste' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti!

Silivri Mektebim Koleji, öğrenci ve velilerin bir arada zaman geçirdiği özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Ailem Kampüste" adıyla düzenlenen etkinlikte, veliler çocuklarının eğitim hayatını daha yakından gözlemleme fırsatı bulurken aynı zamanda okul tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdiler. Etkinlikler kapsamında yapılan grup çalışmaları, oyunlar ve sosyal aktiviteler sayesinde veliler, çocuklarının okul yaşamını bizzat deneyimleyerek çocuklarıyla ortak anılar biriktirdi.

Bu anlamlı etkinlik, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, okul ve aile arasındaki bağı güçlendirme amacı taşıyor. Mektebim Koleji, bu tür etkinliklerle ailelerin eğitim sürecine daha aktif bir şekilde dahil olmasını sağlayarak çocukların gelişimini desteklemeye devam edecek.

