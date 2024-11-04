Silivri Mektebim Koleji'nden Başsavcı Orhan Sağlam'a Ziyaret
Silivri Mektebim Koleji Lise Müdürü Bahar Yılmaz ve Ortaokul Müdürü Fatma Köksalan, göreve yeni başlayan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam'ı makamında ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.
Silivri Mektebim Koleji’nin yöneticilerinden Lise Müdürü Bahar Yılmaz ve Ortaokul Müdürü Fatma Köksalan, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam’ı makamında ziyaret etti. Yeni görevine başlayan Başsavcı Sağlam’a başarı dileklerinde bulunan Yılmaz ve Köksalan, eğitim ve hukuk alanındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.