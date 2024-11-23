Silivri Mektebim Koleji'nden Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret

Silivri Mektebim Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki çeşitli okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Turgut Reis İlkokulu, Piri Mehmet Paşa İlkokulu, Sevim Avni Çoğal İlkokulu, Nurullah Baldöktü İlkokulu, Selimpaşa İlkokulu, Oğuz Aral İlköğretim Okulu, Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu, Çağrıbey Ortaokulu, Silivri Ortaokulu, İBB Abdülezel Paşa İlkokulu, Hasan Özvarnalı İlkokulu, Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi, TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Fen Lisesi ve Ahmet Ziylan Ortaokulu’nu ziyaret eden ekip, okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında, öğretmenlerin eğitim alanındaki fedakârlıklarına vurgu yapılırken, onlara teşekkürler sunuldu. Silivri Mektebim Koleji yetkilileri, öğretmenlerle sohbet ederek, bu anlamlı günün coşkusunu paylaştı. Ayrıca, yapılan ziyaretlerle öğretmenlere moral verilirken, eğitimdeki özverili çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Silivri Mektebim Koleji’nden yapılan açıklamada, “Eğitim camiamızın değerli öğretmenlerine minnettarız. Geleceğin mimarları olan