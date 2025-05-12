Silivri Mektebim Koleji'nden Teniste Madalya Yağmuru!

3 Birincilik, 2 İkincilikle Silivri'nin Gururu Oldular

Silivri Mektebim Koleji öğrencileri, Okul Sporları Tenis Turnuvası’nda gösterdikleri üstün performansla ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Turnuvada 3 birincilik ve 2 ikincilik elde eden öğrenciler, hem bireysel hem de okul olarak önemli bir başarıya imza attı.

Silivri Mektebim Koleji öğrencileri, Okul Sporları kapsamında düzenlenen Tenis Turnuvası'nda adeta madalya yağdırdı. Miniklerden gençlere kadar farklı kategorilerde mücadele eden öğrenciler, toplamda 3 birincilik ve 2 ikincilik kazanarak ilçenin adını kürsüye taşıdı.



Minik Kızlar kategorisinde Deniz Lina Özbil, Küçük Erkekler kategorisinde Ali Kerem Özkan, Yıldız Erkekler kategorisinde ise Bülent Mete Güngör rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Yıldız Erkekler kategorisinde Kaan Çelik ve Genç Kızlar kategorisinde Işıl Darçın ise ikincilik dereceleriyle turnuvayı başarıyla tamamladı.

Mektebim Koleji yönetimi, “Öğrencilerimizi elde ettikleri dereceler için yürekten kutluyor, bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Okulumuz, akademik başarılarının yanı sıra öğrencilerimizin sportif gelişimlerini de her zaman desteklemeye devam edecektir.” mesajını paylaştı.