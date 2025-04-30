Silivri Mektebim Koleji: Okul binamız güvenli

Silivri Mektebim Koleji, okul binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin velileri ve kamuoyunu bilgilendiren önemli bir açıklama yayımladı. Silivri Belediyesi aracılığıyla yapılan başvurunun ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından okul binasında gerçekleştirilen detaylı inceleme sonucunda, yapının güvenli olduğu resmi olarak tescillendi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Silivri Belediyesine yaptığımız başvuru sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından okulumuzda yapılan inceleme sonucunda, binamızın güvenli olduğu resmi olarak teyit edilmiştir. Tüm velilerimize, güvenli bir eğitim ortamı sunmak için gereken her şeyi titizlikle yaptığımızı memnuniyetle bildiririz.”

Mektebim Koleji yetkilileri, öğrenci ve personel güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak, velilere içlerinin rahat olabileceği mesajını verdi.