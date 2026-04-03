Silivri merkezli suç örgütüne 3 ilde darbe: 46 gözaltı

Silivri ve çevre ilçelerde faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, iş yerlerini kurşunlayarak sahiplerinden haraç talep eden yapılanmaya karşı başlatılan çalışma, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütüldü. Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla hayata geçirildiği öğrenildi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, elebaşılığını bir şüphelinin yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda toplam 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silah ve çok sayıda evrak ele geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirilirken, örgütün haraç faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda senet ve kıymetli evraka da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.