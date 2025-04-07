Silivri MHP Grup Sözcüsü Aşkın: Belediyeye göz göre göre zarar ettiriliyor

Silivri Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında konuşan MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın, yerel yönetimi eleştirdi. Belediyeye iş yapan esnaf ve müteahhitlere ödeme yapılmadığını, kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığını öne süren Aşkın, Ezgi Şirketi üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin sorular yöneltti. “Belediyeye göz göre göre zarar ettiriliyor” diyen Aşkın, şeffaflık ve mali disiplin çağrısında bulundu.

DEVLET BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN

Meclis kürsüsündeki konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Aşkın, “Başarılı bir ameliyat geçiren, tedavi süreci tamamlanan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye tekrar geçmiş olsun diyor, kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Silivri Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında yaptığı konuşmada yerel yönetimi eleştiren Aşkın, belediyeye iş yapan esnaf ve müteahhitlere ödeme yapılmadığını, kamu kaynaklarının yanlış ve plansız şekilde kullanıldığını öne sürdü. Ezgi Şirketi üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin detaylı sorular yönelten Aşkın, “Belediyeye göz göre göre zarar ettiriliyor” diyerek şeffaflık ve mali disiplin çağrısında bulundu.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ BORÇLARINI ÖDEMİYOR, ESNAF MAĞDUR”

Konuşmasında, yerel yönetimin bir yıllık faaliyetlerini değerlendirme sürecine girildiğini belirten Sultan Aşkın, belediyeye iş yapan birçok esnaf ve yüklenici firmanın aylardır ödeme alamadığına dikkat çekti. Esnafın verdiği mal karşılığında aylarca parasını beklediğini, müteahhitlerin yaptıkları işler karşılığında ödeme alamadığını ifade eden Aşkın, bu durumun ekonomik olarak kentte ciddi bir güvensizlik ortamı oluşturduğunu söyledi.

“Geçen dönem biz iktidardaydık, bir esnafın çıkıp da ‘paramı alamıyorum' diye bize ulaştığını hatırlamıyorum. Bugün ise onlarca esnaf, müteahhit belediyeden ödeme alamadığı için isyan ediyor. Ben şimdi buradan belediye yönetimine soruyorum: Neden bu insanların parasını ödemiyorsunuz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“İCRA YOLLARIYLA ÖDEMEK ZARARI KATLIYOR”

Ödemelerin yapılmaması nedeniyle alacaklıların icra takibine başvurmak zorunda kaldığını belirten Aşkın, bu durumda borçların faiziyle birlikte belediye kasasından çıktığını vurguladı. “İcra masrafları, harçlar ve avukat ücretleri eklendiğinde borç katlanıyor. Bu, kamu kaynaklarının israfıdır, vatandaşın cebinden çıkan paradır” şeklinde konuştu.

Aşkın, bu uygulamaların ‘bilinçli' ya da ‘ihmalkâr' şekilde belediyeyi zarara uğrattığını iddia ederek, “Bu durum, göz göre göre belediyeye zarar ettirmektir. Bunun adı da kamu zararıdır” dedi.

EZGİ ŞİRKETİ ÜZERİNDEN YÖNELTİLEN SORULAR

Belediyeye bağlı Ezgi Şirketi üzerinden de ciddi eleştirilerde bulunan Aşkın, şirketin geçtiğimiz dönemde otoban yan yol üzerindeki binada faaliyet gösterdiğini, ardından Alipaşa Mahallesi'nde inşa edilen ek hizmet binasına taşındığını hatırlattı. Ancak yeni dönemde bu şirketin faaliyeti için tekrar kiralık bir yer tutulduğuna dair duyumlar aldıklarını ifade etti.

Aşkın, “Belediyenin kendi binası varken neden tekrar kira ödeniyor? Hangi gerekçeyle bu karar alındı? Şirketin faaliyeti için yeni yer tutulduysa ne zaman ve hangi bedelle kiralandı? Ve o halde şirket neden hala faaliyete geçmedi?” sorularını yöneltti.

En dikkat çekici iddiasını ise Ezgi Şirketi'nin faaliyet gösterdiği eski binayla ilgili yaptı. Aşkın, bu binanın bir firma tarafından satış ofisi olarak kullanıldığını ve bu durumla ilgili daha önce yönelttikleri sorulara Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan yanıt alamadıklarını söyledi. “Belediyeye ait bir bina, neden ve hangi şartlarda özel bir firmaya kullandırılıyor? Bu sorunun cevabını bugüne kadar alamadık. Belediyemiz hepimizindir. Kaynakların keyfi değil, akılcı ve adil kullanılmasını istiyoruz” dedi.

“FAALİYET RAPORU HALA YOK, ENDİŞELİYİZ”

Sultan Aşkın, konuşmasında ayrıca Silivri Belediyesi'nin 1 yıllık faaliyet raporunun henüz meclis üyelerine sunulmadığını da eleştirdi. Bu gecikmenin, rapora yazılacak anlamlı ve somut icraat bulunamamasından kaynaklanabileceğini öne süren Aşkın, “Faaliyet raporuna yazacak bir şey bulma arayışında olma ihtimaliniz açıkçası bizleri endişelendiriyor” diyerek yönetimi şeffaf olmaya çağırdı.

“23 NİSAN, DEMOKRASİNİN DÖNÜM NOKTASI”

Konuşmasının sonunda özel gün ve anmalara da değinen Aşkın, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü ve Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine vurgu yapan Aşkın, bu tarihin yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda demokrasinin temelinin atıldığı gün olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Aşkın, ayrıca MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in aramızdan ayrılışının yıl dönümünde duyduğu saygıyı ifade ederek, “Milliyetçi Hareketi en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

Sultan Aşkın, konuşmasını MHP Grubu adına Nisan ayı meclis toplantısında alınacak kararların Silivri ve ülkemiz adına hayırlı olması temennisiyle tamamladı.