Silivri MHP Kadın Kolları Başkanı Arzu Akbaba, istifa etti

Arzu Akbaba, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını belirterek, görev süreci boyunca birlikte çalıştığı dava arkadaşlarına, teşkilat mensuplarına ve destek veren tüm Silivrili hemşerilerine teşekkür etti.

Akbaba, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları İlçe Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden, kendi isteğim doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte birlikte çalıştığımız kıymetli dava arkadaşlarıma, teşkilatımızın her bir mensubuna ve bizlere destek olan tüm hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Görev sürem boyunca, ülkemiz ve milletimiz adına yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası olmaktan büyük onur duydum. Kadın Kolları olarak, Türk kadınının siyasi, sosyal ve kültürel hayatta daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Vatanıma ve milletime olan bağlılığım devam edecektir. Bu vesileyle, başta MHP Silivri İlçe Teşkilatımızın değerli mensuplarına, birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli Kadın Kolları üyelerimize ve desteklerini esirgemeyen tüm Silivrili hemşerilerime içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Arzu Akbaba'nın görevden ayrılışının ardından, yerine kimin getirileceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.