Silivri Mimarsinan'dan gol şov 7-3

İstanbul Amatör 2. Küme 3. Grupta sezonun açılış maçında Silivri Mimarsinan deplasmanda Özörencikspor'u 7-3 mağlup ederek sezona flaş bir başlangıç yaptı.

Silivri Mimarsinan'dan gol şov 7-3
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4d
4d
4d

İzzettin Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip 7. dakikada Mustafa’nın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 12. dakikada Cahit Ergün sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı. Özörencikspor bu gole 17. dakikada Eren Benli ile yanıt verince fark bire indi: 1-2. 24. dakikada Cahit Ergün kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü Özörencikspor filelerine bıraktı: 1-3. 36’da Adem Çelik’le bir gol daha bulan Silivri Mimarsinan 4-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkince yarıya da golle başlayan misafir takım 51. dakikada Barış Karaman’ın attığı golle skoru 5-1’e getirdi. Bu golden sonra kendine gelen Özörencikspor 60. ve 69. dakikalarda Şafak Kara ile arka arkaya iki gol bularak umutlandı: 3-5. Arka arkaya bulduğu gollerle maça heyecan getiren Özörencikspor Şafak Kara ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Konuk ekibe galibiyeti getiren diğer golleri de 87 ve 90. dakikalarda Mehmet Yılmaz attı: 3-7.
Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU