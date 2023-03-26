Silivri Mimarsinan'dan gol şov 7-3

İzzettin Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip 7. dakikada Mustafa’nın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 12. dakikada Cahit Ergün sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı. Özörencikspor bu gole 17. dakikada Eren Benli ile yanıt verince fark bire indi: 1-2. 24. dakikada Cahit Ergün kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü Özörencikspor filelerine bıraktı: 1-3. 36’da Adem Çelik’le bir gol daha bulan Silivri Mimarsinan 4-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkince yarıya da golle başlayan misafir takım 51. dakikada Barış Karaman’ın attığı golle skoru 5-1’e getirdi. Bu golden sonra kendine gelen Özörencikspor 60. ve 69. dakikalarda Şafak Kara ile arka arkaya iki gol bularak umutlandı: 3-5. Arka arkaya bulduğu gollerle maça heyecan getiren Özörencikspor Şafak Kara ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Konuk ekibe galibiyeti getiren diğer golleri de 87 ve 90. dakikalarda Mehmet Yılmaz attı: 3-7.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU