Silivri Mimarsinan'dan mükemmel galibiyet 4-1

Güzelce Turgay Şeren Stadı’nda oynanan maça etkili başlayan konuk ekip 18. dakikada Utku Batuhan Kankal’ın golüyle 1-0 öne geçti. 22. dakikada sahneye bir kez daha Utku Batuhan Kankal çıktı: 0-2. İlk yarının skorunu belirleyen gol ev sahibi ekipten geldi. B.Çekmece Yükselen Mimarobaspor 34. dakikada İsmail Ege Dikici’nin golüyle farkı bire indirdi: 1-2. İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Silivri temsilcisi 38. dakikada Cem Kemal Tezcan’la skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi ekip maçın son bölümüne kadar farkı azaltmak için etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen amacına ulaşamadı. Maçın skorunu belirleyen gol yine konuk ekipten geldi. 58. dakikada Yiğit Özdemir ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırınca maçın skoru ortaya çıktı: 1-4. Bu sonuçla S.Mimarsinan 10 puana yükselirken B.Çekmece Yükselen Mimaroba da 4 puanda kaldı.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU