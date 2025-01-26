Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Körfezkent Köprüsü'nün yapım çalışmalarının başladığını açıkladı. Başkan Balcıoğlu, göreve başladığında köprünün bölgedeki önemli bir sorun olduğunu, bu sorunu çözmek için yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getirdi.

Silivri’nin gelişimi için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Şu anda büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle birlikte ortak koordineli bir şekilde köprümüzün hem engelli geçişine hem yaya geçişine hem de Silivri’mizin bu güzel sahiline yakışır bir şekilde modern bir köprü haline getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Silivri’miz her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizler de Silivri’mizi, Silivri’nin her türlü güzelliğini ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza 7/24 devam ediyoruz” dedi.



Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bölgede yaya geçişleri Tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinden sağlanacak. Yetkililer, çalışmalar boyunca yönlendirme tabelalarına ve işaretlere dikkat etmeleri gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.