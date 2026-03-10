'Silivri'mizde dayanışma büyüsün, kardeşliğimiz güçlensin'
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ramazan ayının her günü kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla aynı lokmayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Ramazan’ın manevi ikliminde, iftar çadırımızda bu akşam da hemşehrilerimizle aynı lokmayı paylaşmanın huzurunu yaşadık. Hayırsever bağışçımız Güler Sarıbekir’in katkılarıyla hazırladığımız bu güzel akşamda Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Silivri’mizde dayanışma büyüsün, kardeşliğimiz güçlensin, bereket sofralarımızdan eksik olmasın” ifadelerine yer verdi.