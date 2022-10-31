Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Kasım Silivri’nin kurtuluş günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Anadolu’nun 1071’de Türk yurdu olmasının ardından en ihtişamlı yıllarını yaşamış olan Silivri, 20 Ağustos 1920 tarihinde başlayan Yunan işgaliyle 2 yıl esaret altında kalmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasıyla 1 Kasım 1922 tarihinde işgal tasallutu ve zulmünden kurtulmuştur. 7 bin yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan ve bizlere de atalarımızdan emanet olan bu topraklara sahip çıkmaya ve hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya var gücümüzle çaba harcıyoruz. Tarımdan eğitime, kültürden spora her alanda gerçekleştirdiğimiz hizmetler ve projelerle Silivri’mizi emin adımlarla geleceğe taşıyoruz. Dünya var oldukça Silivri’nin kadim bir Türk şehri olarak yaşaması için üzerimize düşeni yerine getireceğimizi cümle âleme haykırıyoruz.

Bir daha esareti yaşamamak ve ay yıldızlı al bayrağın altında sonsuza kadar var olmak dileklerimle, Silivri’mizin kurtuluşunun 100’üncü yılını kutluyor, bu vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”