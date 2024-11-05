Silivri Motosiklet Kulübü 29 Ekim'de Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cumhuriyetin 101. yılını kutlamak amacıyla bir araya gelen Silivri Motosiklet Kulübü (SMK) üyeleri, 29 Ekim günü Silivri’de gerçekleştirdikleri saygı sürüşünün ardından Ankara’ya doğru yola çıktı. Başkentte Anıtkabir’i ziyaret eden SMK üyeleri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir özel defterini imzalayan SMK Başkanı Gültekin Şahin, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e hitaben duygusal bir mesaj kaleme aldı. Şahin, “Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ebedi başkomutanımız, Ulu Önderimiz Atatürk, Cumhuriyetin temel değerleri ve fikirlerinin izinden bir an dahi sapmadan emin adımlarla yürüyen evlatların Silivri Motosiklet Kulübü olarak kuruluşumuzun 10. yılı arifesinde sana yeniden söz vermek üzere huzurunda olmanın tarifsiz heyecanı içerisindeyiz. ATA’m, İlke ve inkılaplarına çeşitli vesileler ile her türlü saldırının yapıldığı bir dönemden geçtiğimizi görüyor ve biliyoruz. Bugün huzurundan tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Bizler şartlar ne olursa olsun dahili ve harici bedhahlara karşı istiklal ve cumhuriyetimizi müdafaa etmeye, bağımsızlık meşalesini taşımaya ve BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni ilelebet yaşatmaya devam edeceğimize demir atlı süvarilerin olarak söz veriyoruz. Rahat uyu ATA'm izindeyiz. Kurmuş olduğun Cumhuriyet’in yılmaz bekçileriyiz. Emanetin, yorulmadan taşıyan evlatlarının elinde ilelebet payidar kalacak. Ebedi huzurunda saygı ve özlemle eğiliyorum.,” ifadelerine yer verdi.

Silivri Motosiklet Kulübü’nün 10. yılı vesilesiyle yapılan bu özel ziyaret, Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olarak Atatürk’ün emanetini gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu bir kez daha hatırlattı.