Silivri Motosiklet Kulübü'nden Özel Bireylere Anlamlı Ziyaret

Silivri Motosiklet Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Öyle güzel, öyle samimi, öyle tertemiz kalpleri ile bizlerin kalplerine o kadar güzel dokundular ki! Hepimiz için çok güzel ve değerli olan bu güzel evlatlarımızın her zaman yanında olmamız bizler için bir insanlık borcudur ve her zamanda yanlarında olacağız,” ifadelerine yer verildi.

Bu anlamlı ziyaret, özel gereksinimli çocukların ve öğretmenlerinin yüzlerinde tebessüm oluştururken, Silivri Motosiklet Kulübü üyeleri de bu buluşmadan büyük mutluluk ve manevi tatmin duydular. Silivri Motosiklet Kulübü, bu tür etkinliklerle toplumsal duyarlılığı artırmayı ve özel bireylerle dayanışmayı sürdüreceğini belirtti.