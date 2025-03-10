Silivri Muharip Gaziler Derneği Yeni Yerinde Hizmete Başladı

Silivri Muharip Gaziler Derneği, uzun yıllar süren bekleyişin ardından yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Dernek Başkanı Adnan Gürcan, mekanın kazandırılmasında emeği geçen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür etti.

17 Yıl Sonra Yeni Mekan

Başkan Gürcan, 17 yılın ardından gazilere yakışan bir temsilcilik ve gazi evi kazandırıldığını belirterek, “Henüz tam olarak yerleşemedik ancak zamanla her şey yerine oturacak. Bize bu imkânı sunan belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Silivri Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni mekân, gazilerin bir araya gelerek anılarını yaşatabilecekleri ve çeşitli faaliyetler düzenleyebilecekleri bir merkez olacak.