Silivri Muhtarlar Derneği'nden BEDAŞ Zirvesi

BEDAŞ Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, BEDAŞ’a bağlı birim müdürleri ile farklı ilçelerden Muhtarlar Derneği başkanları katıldı. Toplantıda, geride kalan yıl boyunca yürütülen saha çalışmaları kapsamlı şekilde ele alınırken, mahallelerde yaşanan sorunlar, çözüm süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon başlıkları üzerinde duruldu.

Saha Çalışmaları ve Kurumsal Planlama

Toplantının ana gündemini, elektrik altyapısına yönelik saha uygulamaları, vatandaşlardan gelen talepler ve bu taleplere ilişkin çözüm mekanizmaları oluşturdu. Ayrıca önümüzdeki döneme dair yatırım planları, bakım-onarım süreçleri ve muhtarlarla iş birliğini güçlendirecek adımlar masaya yatırıldı.



“Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdik”

Toplantı sonrası açıklama yapan Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, görüşmenin yapıcı bir zeminde geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yılın değerlendirmesini, yarının planlarını konuştuk. BEDAŞ Genel Müdürü Sayın Murat Yiğit başkanlığında, birim müdürleri ve Muhtarlar Derneği başkanlarıyla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik.”

Ateş, bu tür toplantıların mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan ilgili kurumlara aktarılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

