Silivri Muhtarları Destek AFAD Gönüllüsü Oldu

EREN: “BİZLER İÇİN ÇOK FAYDALI BİR EĞİTİM OLDU”

Verilen eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, “Afetlere karşı aldığımız yazılı ve görsel eğitimlerin ardından şimdi de uygulamalı eğitime geçtik. Depreme ve diğer afetlere hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. Bizler için çok faydalı bir eğitim oldu. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Kaymakamımız Tolga Toğan’a ve Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a böyle bir uygulama yaptıkları için teşekkür ederiz.” dedi.

