Silivri Muhtarları Destek AFAD Gönüllüsü Oldu
Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından Temel AFAD Gönüllüsü eğitimlerini tamamlayan 35 mahalle muhtarına Destek AFAD gönüllüsü eğitimi verildi. Kaymakam Toğan ve Belediye Başkanı Yılmaz, eğitim parkurundaki muhtarlara ziyarette bulunarak tebrik etti.
EREN: “BİZLER İÇİN ÇOK FAYDALI BİR EĞİTİM OLDU”
Verilen eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, “Afetlere karşı aldığımız yazılı ve görsel eğitimlerin ardından şimdi de uygulamalı eğitime geçtik. Depreme ve diğer afetlere hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. Bizler için çok faydalı bir eğitim oldu. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Kaymakamımız Tolga Toğan’a ve Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a böyle bir uygulama yaptıkları için teşekkür ederiz.” dedi.