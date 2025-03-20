Silivri Necip Sarıbekir MTAL Kız Satranç Takımından İlçe 3'üncülüğü

Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Petrol Ofisi Satranç Turnuvası'nda, Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Satranç Takımı, ilçe 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilerin satrançtaki üstün performansı, okul yönetimi ve velileri gururlandırdı.

Başarılarından dolayı öğrencilerini kutlayan Okul Müdürü Ahmet Sevgin, şu açıklamayı yaptı: “Öğrencilerimizi tebrik eder, onların yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve destekleriyle yanlarında olan velilerimize teşekkür ederiz. Bu tür turnuvalar, öğrencilerimizin analitik düşünme ve strateji geliştirme becerilerini artırırken, takım ruhunu da güçlendiriyor. Onların daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.”