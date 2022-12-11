Silivri'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi olacak

12 ARALIK 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 12/12/2022 09:00:00 - 12/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah TRABLUSGARP, DEMETEVLER, DERİNYOL, FIRIN, KUMYOL, ERKOÇ sk bölgelerinde 12/12/2022 10:00:00 - 12/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce - MİMAR SİNAN mah KÖSTEMİR YOLU CADDESİ , ALİ KUŞU CADDESİ bölgelerinde 12/12/2022 13:00:00 - 12/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce - / MİMAR SİNAN mah KÖSTEMİR YOLU CADDESİ , ALİ KUŞU CADDESİ bölgelerinde 12/12/2022 15:00:00 - 12/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.