Silivri'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Silivri'nin birçok mahallesinde 12/13 ve 14 Aralık tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Silivri'de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında BEDAŞ açıklama yaptı. Silivri'de elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak?

Silivri'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi olacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 12/12/2022 09:00:00 - 12/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah TRABLUSGARP, DEMETEVLER, DERİNYOL, FIRIN, KUMYOL, ERKOÇ sk bölgelerinde 12/12/2022 10:00:00 - 12/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce - MİMAR SİNAN mah KÖSTEMİR YOLU CADDESİ , ALİ KUŞU CADDESİ bölgelerinde 12/12/2022 13:00:00 - 12/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce - / MİMAR SİNAN mah KÖSTEMİR YOLU CADDESİ , ALİ KUŞU CADDESİ bölgelerinde 12/12/2022 15:00:00 - 12/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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