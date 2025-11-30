Silivri'nin Birçok Mahallesinde 1 Aralık'ta Planlı Elektrik Kesintisi Yapılacak

SCADA/OSOS altyapı çalışmaları ve kapsamlı TM bakımları nedeniyle yapılacak kesintiler; Büyük Sinekli, Küçük Sinekli, Yeni Mahalle, Alibey, Cumhuriyet, Fatih, Sayalar, Mimarsinan ve Fevzipaşa’da birçok noktayı etkileyecek.

Büyük ve Küçük Sinekli

Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemseddin, Botanik Bahçe, Gürler, Kara, Papatya, PTT, Sebil, Türker, Zorlu Viraj ve Üzgünler Sokakları ile Taşova, Çanakpınar, Çukurca ve Çuçurga Sokaklarında SCADA/OSOS çalışmaları yürütülecek.

Yeni Mahalle – Alibey – Cumhuriyet – Fatih

Elibol ve Çelebi Sokak; Atmaca, Kanarya, Kartal ve Hürriyet Sokakları; Doğru, Halim Uluşahin, Kaynak, Tandoğan, Yağız, Başak, Defne, Manolya, Sarp ve İnan Sokakları; Fatih Mahallesi’nde ise Bıldırcın ve çevresinde TM bakım çalışmaları yapılacak.

Sayalar Mahallesi

Danamandıra, Diken Çıkmazı, Hacı Ömer, Kısmet Çıkmazı, Meydan, Serince ve Uzunyol Sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı sürdürülecek.

Mimarsinan Bölgesi

Aşkın, Basın, Doğuş, Fidan, Hamle, Hazal, Medeni, Sevgi, Uğur, Uğur Dündar Sokakları ile Aşkın Sokak’ta TM bakım çalışmaları planlanıyor.

Fevzipaşa – Ortaköy – İsmetpaşa

Namık Kemal, Ökten, Akdal, Dobra, Durak, Gülbahar, Hazan, Mareşal, Nazar, Orhangazi, Töre, Uyanık ve Yasemin Sokaklarında abone/şube bağlantı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak.

Bu kapsamlı çalışmaların enerji altyapısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, vatandaşların kesinti saatlerine göre hazırlık yapmaları önem taşıyor.