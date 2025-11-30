Silivri'nin Birçok Mahallesinde 1 Aralık'ta Planlı Elektrik Kesintisi Yapılacak
01 Aralık 2025 Pazartesi günü Silivri genelinde yatırım, bakım ve bağlantı çalışmaları kapsamında 09.00–17.00 saatleri arasında geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacak.
SCADA/OSOS altyapı çalışmaları ve kapsamlı TM bakımları nedeniyle yapılacak kesintiler; Büyük Sinekli, Küçük Sinekli, Yeni Mahalle, Alibey, Cumhuriyet, Fatih, Sayalar, Mimarsinan ve Fevzipaşa’da birçok noktayı etkileyecek.
Büyük ve Küçük Sinekli
Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemseddin, Botanik Bahçe, Gürler, Kara, Papatya, PTT, Sebil, Türker, Zorlu Viraj ve Üzgünler Sokakları ile Taşova, Çanakpınar, Çukurca ve Çuçurga Sokaklarında SCADA/OSOS çalışmaları yürütülecek.
Yeni Mahalle – Alibey – Cumhuriyet – Fatih
Elibol ve Çelebi Sokak; Atmaca, Kanarya, Kartal ve Hürriyet Sokakları; Doğru, Halim Uluşahin, Kaynak, Tandoğan, Yağız, Başak, Defne, Manolya, Sarp ve İnan Sokakları; Fatih Mahallesi’nde ise Bıldırcın ve çevresinde TM bakım çalışmaları yapılacak.
Sayalar Mahallesi
Danamandıra, Diken Çıkmazı, Hacı Ömer, Kısmet Çıkmazı, Meydan, Serince ve Uzunyol Sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı sürdürülecek.
Mimarsinan Bölgesi
Aşkın, Basın, Doğuş, Fidan, Hamle, Hazal, Medeni, Sevgi, Uğur, Uğur Dündar Sokakları ile Aşkın Sokak’ta TM bakım çalışmaları planlanıyor.
Fevzipaşa – Ortaköy – İsmetpaşa
Namık Kemal, Ökten, Akdal, Dobra, Durak, Gülbahar, Hazan, Mareşal, Nazar, Orhangazi, Töre, Uyanık ve Yasemin Sokaklarında abone/şube bağlantı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak.
Bu kapsamlı çalışmaların enerji altyapısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, vatandaşların kesinti saatlerine göre hazırlık yapmaları önem taşıyor.