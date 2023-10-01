Silivri'nin birçok mahallesinde elektrik kesintisi olacak

02 EKİM 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce -YENİ mah MEHMET SİLİVRİ CADDESİ bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah GÜNPINAR sk bölgelerinde 02/10/2023 16:00:00 - 02/10/2023 23:50:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.