Silivri'nin birçok mahallesinde elektrik kesintisi olacak

BEDAŞ, Silivri'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. 2-3 ve 4 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak olan kesinti detayları şöyle

Silivri'nin birçok mahallesinde elektrik kesintisi olacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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02 EKİM 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce -YENİ mah MEHMET SİLİVRİ CADDESİ bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah GÜNPINAR sk bölgelerinde 02/10/2023 16:00:00 - 02/10/2023 23:50:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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