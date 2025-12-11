Silivri'nin Birçok Mahallesinde Perşembe Günü Elektrik Kesintisi

Silivri'de 11 Aralık Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek.

Akören Mahallesi

Kapsam: TM kapasite artışı çalışması
Etkilenen sokaklar: Bağlarbaşı, Ceviz Bağları, Değirmencioğlu, Emir Külal, Er, Gürsel, Kepçeli, Ümit Aksun, İncir Bağları

Alipaşa Mahallesi

SCADA/OSOS çalışmaları
Etkilenen sokak: Candarlı

Yeni Mahalle

Yatırım çalışmaları
Etkilenen sokaklar: Dere, Hamdi Lama, Hayal, Kanal, Nimet, Nizam, Salkım, Sevcizhan, Tenzile
Diğer çalışmalar: Aktaş, Alkan, Ece, Geçit, Hamdi Coşkun, Hülya, Mehmet Silivrili, Salkım, Taş, Toktaş, İhlas, Şehit Bahattin Erişen

Balaban Mahallesi

Yatırım ve kapsamlı bakım çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Balaban Çeşme Caddesi, Acısu, Ahududu, Aktürk, Ertuğrulbey, Eğitimci, Hasgül, Kestane, Kuşburnu, Pilot, Sofi, Sümer, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk
Ayrıca: Adivar, Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ataman, Atölye, Ağaçdere, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Binektaşı, Doğanşah, Erbil, Fahri, Güldane, Karabağlar, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Tekinsoy, Tirebolu, Yaverbey, Çamlıktepe, Çardak, Çağrı, Çorlu

Mimarsinan Mahallesi

Dönüşüm çalışmaları
Etkilenen sokaklar: Adalet Çıkmazı, Akay Çıkmazı, Ata, Bahçe, Demet, Gaye, Gül, Günpınar, Hasan Onater, Koray, Kültür, Telli, Ulus, Şeyda
Ayrıca bağlantılı bölgelerde Medeni, Mimar Sinan, Amaç Çıkmazı, Parsel, Tirebolu, Çamlıktepe

Diğer Bölgeler

• Çatalca Hallaçlı – Kara Tren Caddesi
• Yeni Mahalle – Türkün Sokak

Yetkililer, kesintiden etkilenecek vatandaşların dikkatli olmalarını, elektrikli cihazlarla ilgili önlem almalarını ve duyuruları takip etmelerini istedi.
Kesinti sonrası çalışmalar tamamlandıkça enerji tedrici olarak verilecek.