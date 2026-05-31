Silivri'nin Bu Plajlarını Bilenler Başka Yere Gitmiyor!

Silivri, yaz aylarında deniz keyfi yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Marmara Denizi kıyısındaki ilçe, hem ailelere hem de sakin bir ortam arayanlara hitap eden farklı sahil seçenekleri sunuyor.

Silivri Halk Plajı (Kumluk)

İlçe merkezinde bulunan Silivri Halk Plajı, ulaşım kolaylığı nedeniyle en çok tercih edilen sahiller arasında yer alıyor. Geniş kumsalı, yürüyüş alanları ve çevresindeki sosyal imkanlarıyla öne çıkan plaj, belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor. Günübirlik ziyaretçiler için ideal olan bölgede çeşitli yeme içme işletmeleri de bulunuyor.

Gümüşyaka Plajı

Silivri'nin batı kesiminde yer alan Gümüşyaka Plajı, temiz denizi ve daha sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Geniş sahil alanına sahip olan plaj, kalabalıktan uzak deniz keyfi yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bölgedeki deniz tabanında yer yer taş bulunabildiğinden deniz ayakkabısı kullanılması öneriliyor.

Semizkumlar

Semizkumlar, doğal yapısını koruyan sahil bölgeleri arasında yer alıyor. Berrak denizi, geniş kumsalı ve sakin atmosferiyle öne çıkan bölge, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözdesi konumunda bulunuyor. Sığ denizi nedeniyle aileler tarafından da tercih ediliyor.

Çanta Plajı

Çanta Plajı, Silivri merkeze göre daha sakin bir bölgede yer alıyor. Özellikle yoğun plajlardan uzaklaşmak isteyenler için alternatif oluşturan sahil, yerel halkın en çok tercih ettiği noktalardan biri olarak biliniyor.

Selimpaşa Sahili

Yazlık sitelerin yoğun bulunduğu Selimpaşa Sahili, bakımlı plajları ve sahil boyunca uzanan yürüyüş alanlarıyla dikkat çekiyor. Bölgede hem ücretsiz halk plajları hem de çeşitli özel işletmeler hizmet veriyor.

Silivri plajları, temiz denizi, geniş kumsalları ve İstanbul'a yakın konumuyla 2026 yaz sezonunda da Marmara Bölgesi'nin en çok tercih edilen sahil destinasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.