Silivri'nin Çok Sayıda Mahallesinde 3 Gün Sürecek Elektrik Kesintisi!

Silivri genelinde 1 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlayan elektrik kesintileri 3 Eylül Çarşamba gününe kadar sürecek. CK Boğaziçi Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiler, ekonomik ömrünü tamamlamış ekipmanların yenilenmesi, trafo merkezleri (TM) ve havai hatlarda yapılacak kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle uygulanıyor. Kesintiler 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

1 Eylül Pazartesi – Kesinti Yapılacak Mahalle ve Sokaklar

Kavaklı Mahallesi: 600., Akik, Dirhem, Diyar, Fulya, Güzel, Hayati, Kurtbay, Serbora, Tekyıldız, Turunç

Yeni Mahalle: Ecem, Kavaklı, Mürşit, Tunca Çıkmazı, Yiğit, Özkan

Alipaşa, Bekirli, Fener, Küçük Kılıçlı, Seymen Mahalleleri de TM bakımı kapsamında etkilenecek.

Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri ise havai hat çalışmaları sebebiyle kesintiden etkilenecek.

2 Eylül Salı – Geniş Bölgeyi Kapsayan Kesinti

Ortaköy, Selimpaşa, Çatalca (Ovayenice), Bekirli, Fener, Kurfallı Mahalleleri yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.

Semizkumlar Mahallesi havai hat bakımı kapsamında elektriksiz kalacak.

Balaban ve Gümüşyaka Mahalleleri ise TM bakım çalışmaları nedeniyle etkilenecek.

3 Eylül Çarşamba – Kesintiler Devam Ediyor

Önceki günlerdeki mahallelere ek olarak;

Gümüşyaka Mahallesi: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sivrihisar, Kahta, Ertuğrulgazi gibi çok sayıda sokakta TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Semizkumlar Mahallesi ve Ortaköy – Selimpaşa bölgelerinde kesintiler sürecek.

Vatandaşlara Uyarı

CK Boğaziçi Elektrik, bakım çalışmalarının planlanan saatten erken tamamlanması durumunda enerji verilebileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Elektronik cihazların zarar görmemesi için fişlerinin çekilmesi, buzdolabı ve dondurucu kapaklarının mümkün olduğunca kapalı tutulması tavsiye ediliyor.

Kesintilerle ilgili güncel duyurular için CK Boğaziçi Elektrik veya Silivri Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları takip edilebilir.