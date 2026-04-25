Silivri'nin de Dahil Olduğu Operasyonda Büyük Şebeke Çökertildi

Çökertilen şebekenin kadınları fuhşa zorlayarak yaklaşık 15 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ve bu parayı aklamaya çalıştığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı, 52 kadın kurtarıldı. Şebekenin 15 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Silivri’nin de aralarında bulunduğu İstanbul’un 4 ilçesi ile 3 ilde, fuhuşla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, kadınları fuhşa zorladığı belirlenen şüphelilere yönelik 17 Nisan sabahı eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon; Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçeleri ile Samsun, Diyarbakır ve Ankara’da toplam 14 adrese gerçekleştirildi.

Silivri de operasyon kapsamındaydı

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu mağdurları fuhşa zorladığı, elde edilen gelirleri farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden aklamaya çalıştığı tespit edildi.

Şüphelilerin son 1 yıllık para hareketlerinde yaklaşık 15 milyon TL’lik işlem trafiği belirlendi.

52 kadın kurtarıldı

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 52 kadın kurtarıldı. Kurtarılan kadınlardan 1’inin İran, 1’inin ise Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Ayrıca 3 şüphelinin de ifadesi alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 980 dolar, 105 euro, 43 gram altın, 5 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu öğütücü aparat ve notların bulunduğu ajanda ele geçirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 14 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın, deport işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.