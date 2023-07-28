Silivri'nin dört bir yanı fotoğrafçıların kadrajına yansıyacak

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültür ve sanatla bezenmiş bir Silivri” vizyonu doğrultusundaki çalışmaları devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından “Tarihiyle, Doğasıyla, Kültürüyle Silivri’de Hayat Var” temalı 3’üncü fotoğraf yarışması düzenleniyor. Silivri’nin 35 mahallesinin cadde ve sokakları ile kırsal yaşam bölgelerinin fotoğrafçıların kadrajına yansıyacağı yarışmada dereceye girenlere; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Altın Madalya + 15.000 TL, TFSF Gümüş Madalya + 10.000 TL, TFSF Bronz Madalya + 7.500 TL, TFSF Mansiyon (3 adet) + 3.000 TL, Sergileme (30 adet) + 750 TL verilecek. Jüri üyeliklerini; Prof. Dr. Bekir Tuğcu, Zehra Çöplü, Ömer Faruk Küçükkaya, Hürriyet Akın ve Yekta Ali Kurtuluş’un yapacağı yarışmaya 1 Eylül 2023 tarihine kadar https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/silivri-de-hayat-var-ulusal-fotograf-yarismasi-tr adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile fotoğrafseverlerin Silivri’ye ilgi göstermesi, fotoğraf sanatının gelişmesi, ilçenin bilinirliğinin artırılması, ilçenin turizmine, kültür ve sanat hayatına katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Yarışma sonuçları Silivri Belediyesi’nin https://www.silivri.bel.tr/ web sitesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun https://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinden ilan edilecek.