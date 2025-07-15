Silivri'nin Eğitim Vizyonu İçin Önemli Görüşme

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile eğitim yatırımları üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kurumlar arası iş birliği vurgusu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Mücahit Yentür’ü ziyaret ederek, ilçede eğitim alanında atılması planlanan adımları masaya yatırdı. Görüşmede, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin daha nitelikli şartlarda eğitim almasını sağlamak ve eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Eğitim yatırımları ve projeler gündemdeydi

Toplantının odak noktaları arasında; yeni okul yatırımları, mevcut okulların fiziki ihtiyaçları, öğrenci odaklı sosyal ve kültürel projeler ile eğitim vizyonunu geliştirecek stratejik planlamalar yer aldı. Başkan Balcıoğlu, eğitimin sadece Milli Eğitim’in değil, yerel yönetimlerin de ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Teşekkür mesajı

Başkan Balcıoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Mücahit Yentür’e teşekkür ediyorum. Silivri’mizin çocukları ve gençleri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.