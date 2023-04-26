Silivri'nin en başarılı sportif yetenek taraması gerçekleştirildi
Silivri Belediyesi, Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 3-14 Nisan tarihlerinde Sportif Yetenek Taraması gerçekleştirildi. İlçedeki 39 okulun katılımıyla Alibey Kapalı Spor Salonunda yapılan tarama kapsamında hedef olarak belirlenen yüzde 70'lik orana, İstanbul'daki 39 ilçe arasında ulaşan ilk ilçe Silivri oldu.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültürle, sanatla ve sporla bezenmiş bir nesil” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların sportif yeteneklerini bilimsel yöntemlerle keşfetmeye ve çocukları, analitik veriler doğrultusunda kendilerine uygun olan spor branşlarına yönlendirmeye devam ediyor.