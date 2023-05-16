Silivri ve bölgesinde aktif bir şekilde faaliyet gösteren firma tüm spor kulüplerinin malzeme ihtiyaçları ile birlikte profesyonel fotoğraf ve kamera çekim hizmeti de vermekte. Silivri’nin en genç girişimcisi Yiğit Eren Güzdemir YEG Fotoğrafçılık, Tekstil ve Promosyon ürünleri işletmesi adına Silivrispor’un şampiyonluk yemeğine katılım sağlayarak desteklerini bölge sporuna vermeye devam ediyor. İşletme sahibi Yiğit Eren Güzdemir, Silivrispor’un şampiyonluk balosuna yakın arkadaşı Cihan Canpolat ile birlikte katılım sağladı.