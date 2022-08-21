Silivri’nin en güzel karpuzu belli oldu

Tarım Kenti Silivri’de festival heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kadıköy Karpuz Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kadıköy Meydanı’nda yoğun bir katılımla yapılan festival kapsamında; hiçbir sulama yapılmadan, Kadıköy’ün benzersiz iklim özellikleriyle yetiştirilen Kadıköy Karpuzu için En İyi Karpuz Yarışması düzenlendi. Jüri üyeliğini; Ziraat Mühendisleri Aslı Uçman, Özkan Kartal ve Bülent Atabay’ın yaptığı yarışmaya 35 üretici katıldı. Yarışmada birinci olan Begüm Şılak tam altın, ikinci Ahmet Sayın yarım altın, üçüncü Sude İşkaçıran ise çeyrek altın ile ödüllendirildi. Ayrıca Silivri Ziraat Odası yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve Anadolu Hastanesi checkup takdim etti. Çocukların katıldığı ve 20 yarışmacının yer aldığı Karpuz Yeme Yarışması’nda ise birinci olan Furkan Küçük 700 TL’lik kırtasiye çeki, ikinci Doruk Kaya 600 TL’lik kırtasiye çeki, üçüncü Irmak Yalın 500 TL’lik hediye çeki almaya hak kazandı. Festivalin sahne programlarında Yeni Nesil Gençlik ve Spor Kulübü’nün Silivri yöresi halk oyunları büyük beğeni toplarken, ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu en güzel şarkılarıyla Silivrililere eğlence dolu bir gece yaşattı.

YENİÇİFTLİK: “BAŞKANIM SİZE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, “Kadıköy’deki kalabalığı görünce hem çok heyecanlandım hem de çok mutlu oldum. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz hizmetleriyle mahallemize değer kattı. Kadıköy-Akören yolu için birçok yere müracaat etmiştik. Çalmadık kapı bırakmamıştık. Sağ olsun Belediye Başkanımız bu sorunu çözdü. Şimdi de karpuzunu satamayan üreticilerin sorunlarının çözüleceği müjdesini verdi. Başkanım size ne kadar teşekkür etsem az.” dedi.

ÖZER: “DESTEKLER SAYESİNDE BÖLGEDE ÜRETİM ARTTI”

Muhtar Yeniçiftlik’in ardından kürsüye gelen Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, “Başkanımızın çiftçilerimize yapmış olduğu destekler doğrultusunda bölgede üretim artmaya başladı. Geleneksel hale gelmiş festivallerimiz de topraklarımızda üretilen ürünlerin tanıtımına çok büyük katkı sağladı. Bu festivallerin devamını sağlayan değerli Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

YILMAZ: “İCRAAT YAPTIK, ALIN TERİ DÖKTÜK, EMEK HARCADIK”

Festivalde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, Marmara Denizi’ne 42 kilometre sahiliyle, İstanbul’un en verimli topraklarına sahip Silivri’mizin bir başka güzel mahallesinde, İstanbul’un hatta Türkiye’nin en lezzetli karpuzunun yetiştiği Kadıköy’ümüzde, böylesine güzel bir festivalde daha sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Silivri’mizin ve Silivri’de yetişen ürünlerin tanıtımına büyük katkı sağlayan festivallerimizi büyük bir coşku ile gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ortaköy Börek Festivali, Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’ni gerçekleştirdik. 3 gün süren ve muhteşem bir yoğunluk ve birçok farklı etkinlikle 60. Silivri Yoğurt Festivalimizi düzenledik. Ve yüzlerce yıllık hikayesi olan Silivri Yoğurdumuzun, 60 yıl sonra coğrafi işaretini ve marka tescilini aldık; Türkiye’nin coğrafi işaretler literatürüne girmesini sağladık. Bugün de karpuz festivalimizi yapıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu 27 Ağustos Cumartesi günü de Değirmenköy Domates Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlar bizim için eğlenceden çok öte anlam ifade ediyor. Marka Kentin marka değerlerini tescillemeye devam edeceğiz. Marka Kent Silivri; 16 milyon İstanbullunun hayalindeki bir şehir olacak demiştik. Nitekim bu hayatimize emin adımlarla yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Silivri artık insanların merak ettiği, gıpta ile baktığı, kaçış noktası olarak gördüğü bir yer oldu. Buraya gelip karpuzunu, kavununu bamyasını alabiliyor, börek veya manda yoğurdunu yiyebiliyor. İnci gibi sahilleriyle, tertemiz ormanlarıyla, huzur veren doğasıyla, İstanbul’da örneği olmayan bir ilçeyiz. Binlerce yıllık geçmişi, tarihi yapıları, coğrafi konumu, tarım alanları, turizm olanakları, ticaret sahaları, sanayi bölgeleriyle ilçemiz eşsiz bir imkâna sahibiz. Biz bu fırsatları değerlendirmeye, kültürel zenginliklerimize sahip çıkmaya, Silivri’yi İstanbul’un turizm, gıda ve hayvancılık üssü yapmaya kararlıyız. Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Silivri İçin Üretiyor, Türkiye İçin geliştiriyoruz’ diyerek tarımsal ve hayvansal üretime, yerli ve milli üretime büyük önem veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli tarımdır” ve “Köylü milletin efendisidir” sözünden hareketle; Silivri’mizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli çiftçi ve hayvancımıza, ilçemizde yaşayan dar gelirli ailelerimize destek oluyoruz. Ben buradan Silivri’de restoran, kafeterya, market işleten, yani ilçemizde esnaflık yapan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: Ürünlerinizi halden değil Silivri’deki üreticilerimizden alın. Böylece hem ilçemizin ekonomisi gelişecek hem de aldığınız ürünler daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı olacak. Silivri Belediyesinin hiç ekilmeyen, atıl durumdaki arazilerinde 300 dönümle başladığımız tarımsal üretime; bugün 3.600 dönümle devam ediyoruz. Kendi arazilerimizden elde ettiğimiz ürünler ile hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin siyasi görüşüne, inancına, mezhebine bakmadan; üreten, eken, diken herkese destek oluyoruz. Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımıza bir soluk, bir nefes olabilme adına yine sizlerle beraberiz. Biz seçimlerden önce Silivri’nin yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibaret olmadığını, Silivri’yi köyleriyle, beldeleriyle, merkeziyle bütüncül bir anlayışla yöneteceğimizi söylemiştik. Köylere gözümüzü kulağımızı asla kapatmayacağımızı ifade etmiştik. İlk günden itibaren üreticilerimizi desteklemek adına pek çok projeyi hayata geçirdik. Silivri Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla 2022 yılında çiftçilerimize ve üreticilerimize yaklaşık 25 milyon TL’lik ayni destek vermiş oluyoruz. Biz, sadece laf üretip icraat yoksunu olanlardan olmadık. Biz, söz verip arkasını dönüp giden ve unutulanlardan olmadık. Biz, yapmadıklarını yaptı gibi gösterip şov yapanlardan olmadık. Biz icraat yaptık, alın teri döktük, emek harcadık. Biz sizlerle beraber tarım için, hayvancılık için bu topraklara baş koyduk. Hiç kimse merak etmesin; yerli ve milli üretimi yaygınlaştırmaya, tarım ve hayvancılığa sahip çıkmaya, çiftçilerimize ve üreticilerimize destek olmaya, kentimizin ekonomisini büyütmeye ve ülkemiz için öncü projelere imza atmaya, İlçemizin verimli topraklarından ellerini çekmeyen eli nasırlı tüm çiftçilerimizin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜNÜN MALINI ÜÇ KURUŞA PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYİZ”

Karpuzunu satmakta zorlanan üreticilere çağrı yapan Başkan Yılmaz, “Bu yıl maalesef karpuz para etmedi. Üreticilerimiz ürettikleri karpuzu tarladan satma noktasında büyük sıkıntı yaşıyor. Şimdi buradan açık çağrı yapıyorum: Silivri’nin tüm caddeleri ve sokakları Kadıköylü karpuz üreticilerinin emrine amadedir. Pazartesi günü muhtarlarımızla birlikte karpuzunu satamayan tüm üreticileri Silivri Belediyesine bekliyorum. Ürünlerinizi satamazsanız traktörün tepesine çıkacağım ve ‘Kadıköy Karpuzu’ diye bağırarak ürünlerinizi ben satacağım. Yok öyle köylünün malının üç kuruşa peşkeş çekmek. Biz çiftçilerimizin yanındayız. Beraber olacağız, beraber üreteceğiz, beraber pazarlayacağız.” dedi.

“BİZDE KURU SIKI LAF YOK, İCRAAT VAR”

Kadıköy’de yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Volkan Yılmaz, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun önderliğinde düzenlenen muhtarlar toplantısının konularından biri Kadıköy-Akören karayoluydu. Bakanımızın talimatıyla 30 Ağustos’ta bu yolun ihalesi yapılacak. İnşallah Akören ile Kadıköy arasındaki 7 km’lik yol duble asfalt olarak hizmetinizde olacak. Ayrıca Kadıköy’ün girişinden benzin istasyonuna ve ara yollara kadar bütün eskiyen, bakım isteyen parke taşları, kaldırımlar, bordürler, aydınlatmalar ve yollar yenilecek. Bizde kuru sıkı laf yok, icraat var!” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “KADIKÖY KARPUZU KADAR LEZZETLİ KARPUZ GÖRMEDİM”

Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Türkiye’nin değişik yörelerinde yaklaşık 22 yıldır mülki idare amirliği yapan biri olarak söylüyorum; çok yer gezdim ama hiçbir yerde Kadıköy’ün Karpuzu kadar lezzetli bir karpuz görmedim. Silivri’miz bereketli topraklarıyla, sahilleriyle, ormanlarıyla, İstanbul ve Trakya’ya olan yakınlığıyla Türkiye’nin gözbebeği olan yerleşim yerlerinden bir tanesi. Bu toprakların kıymetini bilmeli ve bu topraklara sahip çıkmalıyız. Biz doğalgaz ve petrol zengini ülkelerden biri değiliz. Bu nedenle çok çalışarak üretmek zorundayız. Ben Silivri’deki üreticilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başta Başkan Volkan Yılmaz olmak üzere ilçemizin tarım ürünlerini tanıtan festivallerde emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Kadıköy Karpuz Festivali’ne; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

