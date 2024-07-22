Silivri'nin En Lezzetli Böreği 14. Ortaköy Börek Festivali'nde Belirleniyor

Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen Ortaköy Börek Festivali, börek severleri bir araya getiriyor. 27 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan festivalde, ustalar en lezzetli böreği yapmak için yarışacaklar.

Ödüller

Yarışmada birinci olan katılımcıya tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın ödülü verilecektir. Ayrıca her katılımcıya sürpriz hediyeler dağıtılacaktır.

Başvuru ve Son Tarih

Yarışmaya katılmak isteyenler, 26 Temmuz 2024 Cuma gününe kadar başvurularını yapabilirler. Başvuru noktaları Silivri Belediyesi İletişim Merkezi ve Ortaköy Mahallesi İletişim Noktası olarak belirlenmiştir.

Festival, börek severler ve usta börekçileri buluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar hem yarışacak hem de eğlenceli vakit geçirecekler. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tüm Silivri halkını ve börek tutkunlarını festivale davet ediyor.

Silivri’de börek festivalinin coşkusunu kaçırmayın!



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