Silivri'nin Farklı Mahallelerinde 2 Günlük Elektrik Kesintisi Uygulanacak

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri ilçesinde 12 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde planlı bakım, yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, enerji altyapısının modernizasyonu ve güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek.

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü kesinti uygulanacak bölgeler:

Büyükçavuşlu Mahallesi: Gölet Caddesi

Mimar Sinan Mahallesi: Günpınar, 7094 ve 7108 Sokak

Balaban Mahallesi: Acısu, Ahududu, Aktürk, Ertuğrulbey, Eğitimci, Hasgül, Kestane, Kuşburnu, Pilot, Sofi, Sümer, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk Sokak

Ortaköy Mahallesi: Yeldeğirmeni, Tibet Sokak

Selimpaşa Mahallesi: 202., 203., 207., 2076., 2078., 2079., 2082., 2088., 2089., 2090., 2101. Sokak

Çayırdere Mahallesi: 30’dan fazla sokakta (Çayırdere Sayalar Yolu, Baharat, Elit, Gülsuyu, Sadabat vb.) kapsamlı havai hat bakımı

13 Mayıs 2025 Salı günü kesinti uygulanacak bölgeler:

Balaban Mahallesi: 70’e yakın sokakta yatırım ve yenileme çalışmaları yapılacak (Akdeniz, Efes, Milas, Pilot, Sofi, Sümer, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk vb.)

Gümüşyaka Mahallesi: Atifet, Barlas, Bağdat, Haydar Aliyev vb.

Mimar Sinan Mahallesi: Doğa Sokak

Ortaköy Mahallesi: Yeldeğirmeni ve İlter Sokak

Büyükçavuşlu Mahallesi: Ümit, İlke Sokak

Alibey Mahallesi: Altın, Gümüş, Hürriyet, Serçe, Turna, Zeki Yüksel, Çetin Sokak

Cumhuriyet Mahallesi: Hürriyet, Bedesten, Doktor Cemal Kozanoğlu, Pınar, Turgut Özal vb.

Kesintiler, 09:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.