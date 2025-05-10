Silivri'nin Farklı Mahallelerinde 2 Günlük Elektrik Kesintisi Uygulanacak
İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yapılacak bakım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Silivri'nin birçok mahallesinde 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri ilçesinde 12 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde planlı bakım, yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, enerji altyapısının modernizasyonu ve güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek.
12 Mayıs 2025 Pazartesi günü kesinti uygulanacak bölgeler:
Büyükçavuşlu Mahallesi: Gölet Caddesi
Mimar Sinan Mahallesi: Günpınar, 7094 ve 7108 Sokak
Balaban Mahallesi: Acısu, Ahududu, Aktürk, Ertuğrulbey, Eğitimci, Hasgül, Kestane, Kuşburnu, Pilot, Sofi, Sümer, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk Sokak
Ortaköy Mahallesi: Yeldeğirmeni, Tibet Sokak
Selimpaşa Mahallesi: 202., 203., 207., 2076., 2078., 2079., 2082., 2088., 2089., 2090., 2101. Sokak
Çayırdere Mahallesi: 30’dan fazla sokakta (Çayırdere Sayalar Yolu, Baharat, Elit, Gülsuyu, Sadabat vb.) kapsamlı havai hat bakımı
13 Mayıs 2025 Salı günü kesinti uygulanacak bölgeler:
Balaban Mahallesi: 70’e yakın sokakta yatırım ve yenileme çalışmaları yapılacak (Akdeniz, Efes, Milas, Pilot, Sofi, Sümer, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk vb.)
Gümüşyaka Mahallesi: Atifet, Barlas, Bağdat, Haydar Aliyev vb.
Mimar Sinan Mahallesi: Doğa Sokak
Ortaköy Mahallesi: Yeldeğirmeni ve İlter Sokak
Büyükçavuşlu Mahallesi: Ümit, İlke Sokak
Alibey Mahallesi: Altın, Gümüş, Hürriyet, Serçe, Turna, Zeki Yüksel, Çetin Sokak
Cumhuriyet Mahallesi: Hürriyet, Bedesten, Doktor Cemal Kozanoğlu, Pınar, Turgut Özal vb.
Kesintiler, 09:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.