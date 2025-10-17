Silivri'nin Farklı Mahallelerinde Elektrik Kesintisi Uyarısı

Silivri’de planlı elektrik kesintileri kapsamında 18 Ekim Cumartesi ve 19 Ekim Pazar günleri belirli bölgelerde enerji kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmalar “yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme” ile “önleyici bakım çalışmaları” kapsamında gerçekleştirilecek.

18 Ekim Cumartesi

Fevzipaşa Mahallesi: Mezbaha Sokak ve Hakimbey Caddesi çevresinde saat 09.00 - 17.00 aralığında elektrik kesintisi yapılacak. Çalışmaların amacı, mevcut altyapının ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle yenileme olarak açıklandı.

19 Ekim Pazar

Gazitepe Mahallesi: Aybar Sokak ve çevresinde 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması yapılacak.

Kadıköy Mahallesi: Armada Çıkmazı, Asaf, Ayla, Bal, Başvekil, Coşkun Çıkmazı, Damataşı, Dağtepesi, Gemici, Kadıköy Bağları, Kavakçeşme, Orman, Ovacık, Çarkıfelek, İkbaliye ve çevre sokaklarda kesinti uygulanacak.

Semizkumlar Mahallesi: Yayla Sokak bölgesi de aynı kapsamda kesintiden etkilenecek.

Alipaşa Mahallesi: Ahmediye, Altaylı, Bakkal, Demetevler, Merter, Üçevler, Çiçekçi Çıkmazı ve bağlantı yollarında enerji kesintisi yapılacak.

Bekirli Mahallesi: Çakırbey Çıkmazı Sokak ve çevresi de bakım çalışmasından etkilenecek.

BEDAŞ, kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde yapılacağını ve çalışmalar tamamlandığında enerji arzının yeniden sağlanacağını bildirdi. Vatandaşların, planlı kesinti saatlerinde elektrikli cihazlarını koruma önlemleri alması öneriliyor.