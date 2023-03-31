Silivri'nin gençleri şampiyon oldu

Geçtiğimiz hafta tamamlanan U-18 yaş kategorisinde rakibinin maça çıkmaması ile birlikte son maçta grup şampiyonluğunu ilan eden takım şimdi İstanbul Finallerini bekliyor. Önceki gün Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda yapılan idmanı Silivrispor A takım hocası Erdal İşkar’da takip etti. Gençlere verdiği önem ve değer ile tanınan başarılı teknik adam Silivrisporlu U-18 takımının performansından memnun kaldı.

Silivrispor 5 Grupta olacak

Önceki gün Orhan Saka Amatörler Evinde yapılan kura çekimine katılan Silivrispor Gençlik ve Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise çektiği kurada 5. grupta mücadele edecekler. Grupta Merkez Kayaşehir, Kartaltepe, Kosova Güçspor ve Başakşehirspor ile birlikte Silivrispor mücadelelerini verecek. Bu grubun şampiyonu ise Türkiye Finallerine gedecek.