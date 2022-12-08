Silivri'nin gençleri son anda yıkıldı 2-2

Büyükçekmece Metin Oktay Stadı’nda oynanan ve baştan sona çekilmeli bir mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi Büyükçekmece takımı rakibi Silivrispor karşısında iyi bir oyun sahneleyerek hem puanını aldı hem de ikili averajını korudu. Müsabakaya hızlı başlayan Silivrispor 14. dakikada Osman Güleç’in frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Silivrispor maçın daha ilk dakikasında bir penaltı atışı kazandı. 42. dakikada Silivrispor adına penaltıyı Kürşat Tümay gole çevirdi ve maçı 2-0 yaptı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve baskısını arttıran Büyükçekmece takımı 48. dakikada Mert Korkmaz penaltıdan ile durumu 1-2 yaptı. Müsabakanın 80+2. dakikasında Büyükçekmece takımı Cengiz Ege Birdal’ın kafa vuruşu ile durumu 2-2 yaptı. Bu skorla müsabaka tamamlandı.