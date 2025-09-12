Silivri'nin Gurur Tablosu: Eğitimde ve Sporda Büyük Başarı

Silivri Belediyesi, hem eğitim hem de sporda elde edilen tarihi başarıları taçlandırmak adına anlamlı bir ödül töreni gerçekleştirdi. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye genelinde ilk 10’a girerek ilçemizin gururu olan öğrencilerimiz ile Karadağ’ın Bar kentinde düzenlenen 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda şampiyonluk ve üçüncülük dereceleri elde eden karate sporcuları, ayrıca taekwondo branşında Balkan ikinciliği kazanan sporcumuz ödüllerini Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun elinden aldı.

Eğitim ve Spor Birlikte Yükseliyor

Başkan Balcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Eğitimde ve sporda elde edilen bu başarılar bizlere Silivri’nin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha gösteriyor. Emekleri, azimleri ve başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan gençlerimizi kutluyor, ailelerini ve öğretmenlerini gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençler Geleceğe Umut Oluyor

Silivri’nin eğitimdeki yükselen grafiği ile birlikte spor alanındaki uluslararası başarıları, ilçenin genç potansiyelini gözler önüne serdi. Balkan Karate ve Taekwondo Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen sporcular, disiplinli çalışmanın ve destekleyici yerel yönetim anlayışının bir yansıması olarak takdir topladı.

Teşekkür ve Tebrik Mesajı

Başkan Balcıoğlu, konuşmasının sonunda gençleri yetiştiren ailelere ve öğretmenlere de teşekkür ederek, “Bu başarıda emeği geçen herkese minnettarız. Silivri’nin gururu olan gençlerimizin yolu açık olsun,” dedi.